毒狗、縱火、開車撞！苗栗恐怖情侶分手開撕實錄

上週六苗栗發生一起恐怖前情侶檔互傷案，女方懷疑前男友毒狗，竟衝到其工寮縱火，男方趕到後怒火中燒開車將女方撞落邊坡。（圖／翻攝畫面）





苗栗縣銅鑼鄉日前發生一起恐怖情人互傷案，一名女子因懷疑前男友毒殺自己飼養的愛犬，先跑到其居住的工寮縱火燒車，前男友得知後趕回工寮途中，發現女子駕駛車輛，竟然直接尾隨蓄意衝撞，將其撞翻摔落邊坡，警方獲報前往處理，經查男子竟然還有毒品反應，警方除將女子送醫，後續也將分別將２人送辦。

女子到前男友工寮縱火燒車。（圖／翻攝畫面）

苗栗警察分局上週六（10日）晚間7時許獲報，在苗栗銅鑼鄉興隆村一帶有故意追車衝撞案件，警方獲報後立即通報線上警網前往查處。警方調查郭姓男子（52歲）與邱姓女子（40歲）為前男女友關係，邱女因飼養犬隻死亡，懷疑係郭男故意毒害，故先至郭男工寮縱火，郭男得知趕往工寮查看途中發現邱女駕駛的自小客車，尾隨於邱女後方並蓄意衝撞，致邱女失控翻落邊坡。

男子駕車將女友撞落邊坡。（圖／翻攝畫面）

員警趕赴現場發現邱女受困車內，郭男則有鈍挫傷，先由消防救護人員協助脫困後，再由員警介護送醫，後續對郭男實施毒品快篩檢測，有毒品安非他命反應。全案偵訊後郭男依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦；另毒品快篩反應部分經採尿送驗呈陽性反應後另行移送偵辦。邱女因縱火則依公共危險罪移送偵辦。

苗栗警分局呼籲，若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語等暴力，更不應有酒後或施用毒品駕駛車輛之危險觸法行為。

