毒男吸喪屍煙彈、癱趴機車 遭盤查咬傷警

汪姓男子突然襲警，咬傷一名員警的左手虎口。 （圖／東森新聞）





台南一名汪姓男子，今（21）日中午在路邊吸食喪屍菸彈之後，就癱倒在自己的機車上不斷顫抖。警方獲報到場搜出毒品，檢驗也呈現毒品陽性，當場要將他給帶回。沒想到這汪姓男子突然襲警，咬傷一名員警的左手虎口，還害一名員警小拇指挫傷，最後一共被7名員警合力制伏。但他明明咬傷警察，被壓在地上時卻狂吼「好痛好痛」，讓員警聽了快氣炸。

吸毒嫌犯vs.員警：「不要給我動啦，（很痛啦，我的手啦）。」

一名男子被多名員警壓制在地，他不只高喊很痛很痛，還試圖掙脫員警的束縛，而他不只拒檢反抗，還咬傷警察。

吸毒嫌犯vs.員警：「你先去給那個救護人員看，（很痛啦），你XX不要叫啦，（很痛），痛你X啦，剛咬我們幹嘛。」

咬傷警察的手，卻只顧著喊自己的手很痛，員警氣不過罵回去。而最一開始，警方是獲報有民眾癱倒路邊，到場時只見一名男子趴在機車龍頭上，身體不斷顫抖，毒品檢測呈現陽性。嫌犯驚覺東窗事發，試圖反抗，馬上被4名員警制伏，才有開頭那一段壓制場面。

受傷員警vs.記者：「這被攻擊的被攻擊的喔，（對對對對對），大拇指受傷喔，（欸對），喔喔喔喔。」

受傷的一共有兩名員警，一人左手虎口被嫌犯咬傷，一人右手小拇指挫傷。事情就發生在台南南區裕忠路上，今天中午12點多，這名汪姓嫌犯吸食喪屍菸彈，昏睡路邊，被檢測出毒品反應，還被搜出毒品，試圖反抗。警方一共出動7人到場，過程中有2名員警因公受傷。

府東派出所所長王俊權：「全案依妨礙公務傷害毒品、公共危險毀損等罪嫌，移送臺南地檢署偵辦。」

公然吸毒、涉嫌毒駕還反抗，咬傷警察罪加一等，一直喊痛也沒用。

