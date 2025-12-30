毒窟！彰警破獲毒品咖啡包案逮4嫌 5501咖啡包堆成小山

彰化縣警察局日前接獲情資，指出有毒品集團利用員林市員水路上一間金紙店作為掩護，暗中進行毒品分裝作業。該店白天正常營業販賣金紙，入夜後則搖身一變成為毒品分裝場。

警方會同刑事警察局、台中市警局等單位展開長期蒐證。12月某日凌晨零時許，專案小組研判時機成熟，出動大批刑警包圍該處。警方破門而入，當場將主嫌高姓男子等4人逮捕到案。

現場查扣物品包括三級毒品咖啡包5501包、愷他命5包、K盤、磅秤1台、分裝袋、工作手機及記憶卡等證物。警方表示，光是清點5501包毒品咖啡包就耗費相當長的時間，這些毒品堆疊起來宛如一座小山，數量之多創下彰化縣警局歷來破獲單一毒品案的最高紀錄。

廣告 廣告

根據警方調查，該集團為躲避查緝，在彰化地區流竄作案。他們選擇金紙店作為掩護據點，利用其正常營業的外觀降低外界懷疑。集團主要將毒品咖啡包販售給KTV、舞廳等娛樂場所的不特定人士。

警方指出，目前市場上毒品咖啡包每包售價約400元。此次查獲的5501包咖啡包，總市值超過200萬元。這些毒品若流入市面，將對社會治安造成嚴重危害。

全案依違反毒品危害防制條例，將4名嫌犯及相關證物移送彰化地方檢察署偵辦。檢方將深入追查毒品來源及下游銷售管道，以期徹底瓦解整個販毒網絡。

此案的成功偵破，展現警方打擊毒品犯罪的決心。警方呼籲民眾如發現可疑毒品交易活動，應立即向警方檢舉，共同維護社會治安。

更多品觀點報導

幼童被迫吸毒煙3個月！驗出海洛因+安非他命變遲緩 惡劣繼父遭起訴

酒店女公關帶娃陪酒！10月大女嬰吸二手毒煙慘死

