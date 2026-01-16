毒米糠油已過46年 全台還列冊1855油症患者！衛福部啟動健檢專案 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

民國68年國內重大食安事件，因米糠油多氯聯苯汙染造成2000多名受害民眾出現皮膚病變、免疫失調等，且具有遺傳性，國健署今（16）日指出，目前國內還列冊追蹤包括第一代、第二代患者在內有1855人，而今年也將繼續啟動「油症患者健康檢查專案」，各縣市衛生局已陸續寄發通知，呼籲符合資格者依照簡單五步驟預約。

依照《油症患者健康照護服務條例》，國健署目前提供油症患者全額補助健康檢查、門診部分負擔及第一代患者住院減免。

廣告 廣告

國健署社區健康組組長劉家秀指出，115年年度健康檢查專為油症患者規劃，除了基礎代謝、全套血液檢查與心電圖外，更包含腹部超音波及胸部X光，協助早期發現潛在病灶。此外，亦提供定量免疫法糞便潛血檢查以保障腸胃健康；另針對身心壓力，健康檢查特別納入「心理健康簡式量表（BSRS-5）」評估 。若受檢者有諮商需求，「全人關懷中心」將提供專業心理支持與生活陪伴 。

劉家秀說，「油症患者健康檢查專案」已持續推動多年，每年編列健檢經費約新台幣120萬元，好消息是，健檢推動迄今，並沒有發現有特殊病況。

國健署呼籲符合資格者依照以下簡單五步驟預約：

步驟一、確認院所：收到通知單後，內附全國指定醫療機構名單，油症患者可以依照居住地或習慣選擇最合適的院所。

步驟二、輕鬆預約：撥打電話或使用線上預約系統，選擇油症患者心情放鬆、體力充沛的時段，避開人潮。

步驟三、備妥文件：檢查當日，請帶著油症患者的「健保卡」、「身分證」及「健康檢查通知單」。

步驟四、安心檢查：在醫護人員專業且親切的引導下，完成各項檢測項目。

步驟五、追蹤結果：檢查結束後，請油症患者務必回診聽取醫師建議。數據的變化能幫助提早規劃生活調整，落實預防勝於治療的目標。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

48歲男起床「耳朵像被關靜音」 天冷注意耳中風二大警訊！

車禍小腿破皮竟惡化「爛到幾乎見骨」 傷口不癒元凶藏在血管

【文章轉載請註明出處】