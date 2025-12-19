娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週企劃「難忘經典情歌大串燒」邀請到好久不見的柯以敏以及金曲歌后秀蘭瑪雅來到節目中，兩人合唱〈家後〉由孔鏘老師改編爵士風格，高手過招天籟嗓音讓全場大呼過癮；柯以敏提到台語歌曲並非她長項，但誠意十足加碼演唱〈無人熟識〉，節目中柯以敏帶著陳思瑋演唱夯曲〈太傻〉，意外得知原來她才是原唱。

毒舌評審現身《超級冰冰Show》！柯以敏「我在台灣對嗎？我想對這兩個弟弟講真話」

秀蘭瑪雅與柯以敏













大砲性格的柯以敏，在「超級孩子王」單元中，10歲周柏霖跟8歲周佑鈞演唱〈故鄉的門口埕〉後，擔任評審講評第一句話：「我現在在台灣對嗎？我想對這兩個弟弟講真話」，直接得讓全場捏一把冷汗，周氏兄弟更是嚇得緊捏麥克風，柯以敏說：「你們還只是孩子，唱起成人情歌的純粹與乾淨，是我、秀蘭瑪雅、陽帆以及在場的大人都找不到的乾淨」，最後更是謝謝這些小朋友，還盛讚兩組小朋友唱起情歌的乾淨深深打動她的心，柯以敏更說：「聽你們唱歌，才知道我們大人被污染很久了，請繼續保持這樣的唱法」。

左8歲周佑鈞、10歲周柏霖演唱〈故鄉的門口埕〉





聽完柯以敏的「大人被汙染」的講評，陽帆突然冒一句說：「聽到柯以敏這番話我才知道我有夠髒了」，讓全場大爆笑，柯以敏更語出驚人回懟說：「是不是我今天沒請你吃飯，30年沒見一踏進攝影棚就針對我」，柯以敏語出驚人問陽帆以前沒有這麼帥，怎麼現在越來越帥？是不是天天都在做醫美？讓陽帆一臉尷尬又哭笑不得，直來直往真性情讓全場直呼可愛。

左起陽帆、秀蘭瑪雅、柯以敏以及白冰冰





其中明亮與「Give me five 少女隊」合唱〈恁仔細＋再會乾妹妹〉，柯以敏大讚「Give me five 少女隊」潛力無限，還直接點出演唱〈愛的小路〉的蔡佳麟演唱得比原唱洪榮宏還要好，拋開毒舌風格整個人佛心路線，讓觀眾看到不一樣的柯以敏。

右１柯以敏大讚「Give me five 少女隊」潛力無窮





