毒草莓被運來台灣！逾3公噸農藥超標 小磨坊進口羅勒葉也出包

日本鮮草莓檢出殘留農藥賽芬蟎3.0 ppm。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（6）日公布邊境不合格品項，此次共有6批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，共計約3383公斤必須退運或銷毀。另外「小磨坊國際貿易股份有限公司」自埃及進口的一批「羅勒葉（BASIL）」，被檢出農藥殘留含量不符規定，5000公斤全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，此次共有6批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。第1批及第2批是由輸入業者「上佳水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥賽芬蟎3.0 ppm及3.9 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm。

第3批至第5批是由輸入業者「青禾農產有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥因得克介於0.08 ppm至0.11 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑因得克以其他（蔬果類）*0.01 ppm為法規容許值。

第6批是由輸入業者「洋珍國際有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎5.0 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm。

食藥署統計近半年，從114年6月29日至114年12月29日止，受理日本的鮮草莓，報驗215批，檢驗不合格12批，不合格率為5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。

此外，劉芳銘提到，「小磨坊國際貿易股份有限公司」自埃及進口的一批「羅勒葉（BASIL）」，檢出殘留農藥依芬寧0.21ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05 ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，5000公斤全數退運或銷毀。

「小磨坊國際貿易股份有限公司」自埃及進口的一批「羅勒葉（BASIL）」，被檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

劉芳銘提及，另外有2批由輸入業者「台灣侍酒魂有限公司」報驗的法國乾酪，檢出大腸桿菌不合格，必須退運或銷毀。第1批在5個樣品中，其中4個樣品每公克檢出大腸桿菌最確數為23。第2批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於43至460。

法國乾酪檢出大腸桿菌不合格。（圖／食藥署提供）

劉芳銘指出，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。食藥署針對「台灣侍酒魂有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

