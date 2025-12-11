毒菸吸到殭屍抖！國2女收私訊「真上銬怎辦？」首發聲：幫我錄影發抖音

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市某國中女學生在教室吸食喪屍菸彈，引發軒然大波。（示意圖／pixabay）

桃園某國中8年級女學生，8日接連在教室吸食「喪屍菸彈」，出現全身顫抖、再呈現S形走路的詭異行為，女學生目前已向校方請假一週，警方也將送少年法庭續處。事發後引發關注，女學生也首次對引起的風波發聲。

離譜事件緣起於8日一名學生在Threads上發文，披露學校有女學生在教室吸食「喪屍菸彈」後倒在別間教室，女學生還出現發抖、走路S型的詭異行為，嚇哭不少目擊的學生，發文的女學生質問校方「為什麼吸第一次的時候不好好處理？我們班活該經歷這些嗎？」市議員黃瓊慧同時間也接獲家長投訴，立刻協助釐清事件始末。

女學生收匿名私訊，也都一一回應。（圖／翻攝畫面）

有網友挖出女學生的社群平台，其中不少人匿名私訊，女學生也都一一回應，有人問「你對於這次喪屍菸彈的看法是什麼」，女學生簡短回應「沒有」；還有人問「少年法院那邊妳會有事嗎」，女學生則說「因（應）該」；也有人好奇她「會不會被上銬」、「真的被上銬怎麼辦？」女學生也說「幫我錄影我要發卡點（發抖音）。」

據了解，女學生體內的依托咪酯呈現陽性，後續會再送鑑定機關檢驗，確認陽性後將啟動春暉個案管制的輔導機制，依托咪酯是二級毒品，後續也要移送少年法院續處。

