毒蛇卡在球鞋上！澳女戶外尋寶遭「世界第二毒蛇」咬傷 驚險脫困送醫

澳洲一名女子在參加戶外尋寶遊戲時，被有「世界第二毒蛇」之稱的東部棕蛇意外纏住並被咬傷。（圖／翻攝自臉書／Reptile Relocation Sydney）

澳洲一名40多歲女子日前在雪梨西南部參加戶外尋寶遊戲時，突然感覺腳踝有異物，低頭一看竟發現是一條有「世界第二毒蛇」之稱的東部棕蛇（Eastern Brown Snake）卡在她的球鞋上，且過程中她還被蛇多次咬傷，所幸在捕蛇專家與醫療人員協助下成功脫困，目前已康復出院。

事件發生在20日下午3時30分左右，一名來自新南威爾斯州的40多歲女子在雪梨西南部進行戶外尋寶遊戲（Geocaching）時，突然感覺腳上有東西，沒想到低頭一看竟是一條毒蛇，讓她嚇得不敢亂動，緊急向外求救。

廣告 廣告

捕蛇專家科里（Cory Kerewaro）表示，這是他職業生涯中接過「最離奇的求救電話」，這名女子原本以為只是被樹葉纏到，「她一發現是蛇，就完全不敢動，蛇雖然想離開，卻自己鑽進球鞋後面的環裡卡住，後來又繞著她的腳踝好幾圈」。

科里指出，他一抵達就發現這條蛇是有「世界第二毒蛇」之稱的東部棕蛇，其毒性極強，一口就能殺死超過20萬隻老鼠，所幸當天天氣炎熱，讓蛇的反應較慢。在評估風險後，科里小心固定住蛇身，並剪斷球鞋後方的環帶，成功讓女子脫困，由於過程中女子遭到多次咬傷，隨即被送往醫院治療，在接受進一步救治後，該女子目前已順利康復返家。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付

國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆