毒蛋事件／部會合作斷鏈 整合才能救食安

食安風波不斷，黑心豬大腸後爆發非洲豬瘟，近日則有雞蛋遭芬普尼汙染，衛福部食藥署疲於奔命。十五萬顆疑慮雞蛋，花五天僅追回三萬顆，顯然緩不濟急。防堵食安事件首重「源頭管理」，由農業部落實稽查，避免有疑慮的禽畜水產流入市面，本次雞蛋卻靠食藥署後市場稽查專案發現，疑慮雞蛋恐早被吃下肚。

食安重任落在食藥署，但源頭管理須由農業部把關，近年食安危機，多靠後市場稽查發現，而非農政單位從源頭防堵，部會間合作明顯斷鏈。

毒雞蛋調查結果昨出爐，蛋雞羽毛、排泄物驗出芬普尼，確認業者違規用藥嫌疑，足見本案最大破口為源頭管理，且一家養雞場違規用藥，難保沒有其他漏網之魚。農業部防堵失利，若非彰化縣衛生局稽查發現、通報中央，啟動溯源回收，流出蛋品規模恐不只如此。只靠後市場流向追蹤，食藥署長上課教民眾自保，食安把關有如土法煉鋼。

因此，為了防範類似事件重演，除了政府落實稽查檢驗，如發現違反規定即應重罰並即時公布，切莫像此次有問題的雞蛋都已被吃下肚後才發布。

只不過，後市場檢驗耗費人力，且難免有漏網之魚，政府屢稱打擊食安，部會之間卻有如斷鏈，食安五環的第一環即是源頭管理，農業部、衛福部之間的斷鏈應設法整合。食安防堵預防勝於一切，面對不斷發生的重大食安案件，別再把笨方法當唯一方法，讓本應使人安心的餐桌，變成最危險的地方。

