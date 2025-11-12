毒蛋公布遲六天 藍促查汙染源
記者王超群∕台北報導
針對彰化雞蛋驗出農藥芬普尼超標三倍，食藥署卻延遲六天才公布，讓十五萬顆毒雞蛋流入市面，。國民黨立院黨團十二日召開記者會，批評賴清德政府與衛福部、農業部處置失當，導致民眾在不知情下誤食毒蛋，要求儘速查明汙染源、全面檢驗籠飼雞場，並檢討通報機制。
書記長羅智強指出，彰化文雅畜牧場每月產蛋一百二十萬顆，其中十五萬顆洗選蛋可追蹤流向，其餘流入傳統市場難以掌握，讓消費者憂心。他痛批食藥署早在十一月四日就驗出問題，卻到九日晚間才公布，延宕六天期間民眾食用受害，衛福部難辭其咎。
羅智強表示，署長姜志剛稱「除非一天吃一百顆才會中毒」，此說法輕率，民眾連一顆毒蛋都不願吃。衛福部長石崇良「查到哪就公布到哪」的說法也脫離現實，呼籲政府應保障國人免於食安疑慮的自由，檢討毒蛋公布延遲的責任，給全民交代。
首席副書記長林沛祥表示，芬普尼早在二０一七年就被禁止使用，如今再度出現，顯示政府監管失靈。以「環境汙染」為藉口，只是系統性失能的自白。
林沛祥批評，政府要求民眾自行核對購買發票、比對溯源碼退貨，等同把責任推給消費者，顯示官僚心態未改。
立委陳菁徽指出，現任署長姜志剛二０一七年曾以醫師身分批評政府輕忽慢性中毒，如今卻改口稱「每天吃七顆才危險」，前後矛盾。她質疑政府未誠實面對汙染源，應恢復專業標準，保障民眾食安。
