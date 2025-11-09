毒蛋又來了！芬普尼超標3倍流入9縣市 全聯、楓康中標

再拉食安警報！食藥署9日傍晚緊急發布新聞稿，揭露市售雞蛋檢出禁用農藥「芬普尼代謝物」殘留超標3倍，高達15萬顆蛋已流向全台9縣市，全聯、楓康等知名通路中標，已下令業者立即下架回收、停止販售。

15萬顆白殼毒蛋流入9縣市

彰化縣衛生局在販售端抽驗時，發現「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物不符規定。進一步追查，違規蛋行洗選販售的蛋品來自單一畜牧場，從食藥署執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」顯示，這批不符規定的蛋量約15萬顆。

讓人擔憂的是，不符規定的蛋流通範圍廣，已流入桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市，販售通路包括全聯、楓康等知名超市，彰化縣衛生局已緊急下令業者立即下架回收並停止販售。

9大蛋品曝光 業者恐面臨最高2億罰鍰

食藥署同步公布此次緊急下架回收的市售包裝蛋品共有9項，涵蓋多家廠商的多種包裝，呼籲國人立即停止使用以下雞蛋：

四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C)

巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C)

初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C)

鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

針對這次殘留農藥超標的違規行為，主管機關將依《食品安全衛生管理法》第52條第1項規定，對查核或檢驗結果有違規情形的蛋品沒入銷毀。同時，業者違法恐面臨新台幣6萬元以上、最高可達2億元以下的天價罰鍰。