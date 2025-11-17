毒蛋又流出台中市面！檢調將傳喚畜牧業者 釐清「私賣或誤出貨」

記者陳佳鈴／彰化報導

彰化文雅畜牧場毒蛋又流出，業者表示，是因畜牧場表示管制已解除才購買。（圖／彰化縣府提供）

台中市「龍忠蛋行」10 日遭抽驗發現其產品含有源自彰化文雅畜牧場的芬普尼殘留雞蛋，已經驗出毒蛋為何還流出？究竟問題蛋是畜牧場在移動管制期間非法私自出貨，還是因 8 日解除管制後，蛋農誤認能恢復販售而流入市場？彰化地檢署表示，目前正積極蒐集事證，將再次傳喚畜牧場負責人及相關人員，釐清問題蛋外流流程，以確定是否涉及違法。

檢方指出，彰化縣府考量刑案後續偵辦需要，已向檢察官請示是否可銷毀封存蛋品。檢方將會同相關單位抽樣保留部分雞蛋作為證物，其餘將由行政機關依權責處置。

事件爆發後，外界質疑管制程序是否出現漏洞。彰化縣衛生局長葉彥伯說明，衛生局於 11 月 4 日接獲通知後，立即啟動預防性下架，追溯至 10 月 5 日出貨至九縣市的所有蛋品。他強調，各地衛生局均已獲通知，5 日後的文雅場雞蛋必須全面下架；10 日食藥署亦公開宣布同樣措施，當天彰化衛生局又以電子郵件再次提醒各縣市執行。

葉彥伯指出，即使農政單位在 8 日短暫解除移動管制，但畜牧場的蛋品仍在「預防性下架」期間，不得流通。他並強調，蛋品販售異常時，蛋行理應向衛生單位確認是否可交易，而非僅聽從畜牧場說法。

台中市政府表示，食安處 10 日赴龍忠蛋行稽查時，發現新入庫、明顯來自文雅畜牧場的 9 日進貨蛋品。業者聲稱，是因畜牧場表示管制已解除才購買。台中市已於 14 日將檢驗結果通報彰化縣動物防疫所，並將在今日正式函送調查報告，請彰化縣政府協助檢調追查來源與流向。

