毒蛋吃7顆才有事？藍委氣炸：食藥署長當官後竟顧著幫政府「洗地」
彰化縣近日有牧場檢出雞蛋殘留芬普尼超標，國民黨立法院黨團今（12）日上午舉行「毒蛋公布慢半拍 賴政府難辭其咎！」記者會，立委陳菁徽回顧2017年的毒雞蛋事件，並引述現任食藥署長姜至剛，在當時以腎臟科醫師的專家發言內容。
陳菁徽稱，過去姜至剛呼籲政府應慎重處理國人食用含芬普尼雞蛋的慢性中毒問題，並要進行甲狀腺的問題檢測，且應再搭配流行病學，檢視國人發病的比例。但是，對比當今，政府至今仍未啟動處置國人慢性中毒的應變與機制。
陳菁徽指出，姜至剛過去針對政府所稱「芬普尼超標和中毒是兩回事」，還曾批評說這樣的政府是推卸責任。結果，姜至剛如今卻用食藥署長的身分，聲稱每天吃7顆等情形才會有危害，不只是在幫中央「洗地」之外，更自我證明了政府就是在推卸責任！
陳菁徽再補充，過去姜至剛還建議政府，在污染影響不明，跟汙染源不明的情況下，政府因還無法完全給出相關保證，所以應誠實的向國人表明要先等檢驗釐清。不料，再次爆出蛋品含芬普尼的隔天，姜至剛卻出來說雞蛋的毒物汙染只是個案。如此，便代表了政府有不誠實的情形！
2017年農委會公布在彰化、南投牧場的雞蛋檢出芬普尼，據「農傳媒」當時報導，如果雞蛋含153ppb芬普尼，成人只要1天吃1.5686顆就超標，體重30公斤的小孩，更是吃到0.7843顆就超標。
報導指出，時任台大醫院腎臟科主治醫師的姜至剛認為，雖然超標和中毒的確是兩回事，但講這種話會讓民眾覺得推卸責任，應該跟民眾溝通，政府已經把所有發現有問題的蛋移動管制，所以吃到超標的蛋相對風險較低。但如果民眾擔心，可誠實表示，「等72小時檢驗時間，因為我們無法完全保證」，不要一直說現在就是不會中毒、不會超標。
報導還指出，姜至剛說，目前看來芬普尼雞蛋不會導致急性中毒，但慢性毒如甲狀腺問題則要持續追蹤，搭配流行病學，檢視目前台灣人甲狀腺問題發生比例。同時也要分析芬普尼在動物和植物的背景值，並在例行檢驗項目放入檢測未知毒物（off target）。
