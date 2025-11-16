毒蛋外流延燒 彰縣府三緘其口

彰化縣文雅畜牧場爆發移動管制期生產的雞蛋外流，且檢出芬普尼代謝物殘留超標，究竟是畜牧場私自出貨？還是彰化縣府8日短暫解除移動管制後，畜牧場誤出蛋品、縣府人員管制出包等因素導致？縣府相關單位16日三緘其口，對外界疑慮僅稱待檢調釐清，全案由彰化地檢署偵辦中。

衛福部長石崇良昨表示，年度例行性的後市場查驗，仍按既定進度，不過發現台中這起案例後，衛福部將加強抽驗，確保不再有類似情形。本周開始擴大抽驗，持續到年底，並隨著案情發展調整。

彰化縣長王惠美昨清晨出席鹿港馬拉松、全國運動會彰化隊頒獎典禮，媒體詢問蛋品流出議題，王挑眉、睜大眼睛，並露出尷尬微笑，隨即不發一語離去；下午又被問到縣府遭質疑疏失時，僅回應：「我們統一處理」。

文雅畜牧場爆發雞蛋芬普尼代謝物超標逾1周，彰化縣府10日曾說明，6日檢驗蛋雞場雞蛋及飼料皆未檢出、8日解除移動管制，但10日下午隨即改稱食藥署要求，雞蛋須逐批檢驗過關才可放行；龍忠蛋行則稱，8日下午4時30分接到畜牧場來電表示，雞蛋檢驗沒有問題，且局處長官有放行，所以9日南下載蛋、10日一早販售。

兩方說法引起質疑，到底是畜牧場違法擅自出貨？還是出錯蛋品？既然屬於場內6日出產，縣府是否有落實移動管制期間的管理作業？

彰化縣動防所前天表示，封存在場內的蛋品須全部銷毀，昨改口表示，因雞蛋已被列為證物，銷毀需經檢方同意，業者私自出貨部分則移請偵辦。彰化地檢署說，縣府基於刑案事證考量，確已向檢方請示能否銷毀封存雞蛋，承辦檢察官將會同抽樣採取部分雞蛋冰存，做為證物，其餘交由行政機關依權責處理。

對於扣除檢方查扣的雞蛋證物，預計銷毀封存雞蛋數、調閱畜牧場監視器8、9日有多少家蛋商出入運蛋、運出數量等問題，縣府人員說，暫無法回應。此外，記者昨致電文雅畜牧場陳姓負責人，雖有人接聽，但聽見問及9日還有無其他蛋行前來運蛋，隨即掛斷電話。