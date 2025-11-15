毒蛋怎麼來? 蛋農揭市售95%蛋都是"籠飼蛋"成關鍵
生活中心／綜合報導
毒蛋風波又襲來！日前彰化衛生局才驗出雞蛋裡含有農藥代謝物芬普尼，15萬顆毒蛋，流入市面，釀成食安危機。只是毒蛋到底哪裡來，畢竟政府早已禁止芬普尼用在供食用的飼養禽畜，蛋農揭密，原來是因為大部分的市售雞蛋，都是來自密集的籠飼，擁擠的環境，容易髒亂，用農藥消毒環境，卻沒曾想，蛋雞會吸入體內，生出毒蛋。
毒蛋風波一波波襲來。彰化縣衛生局日前才驗出，雞蛋裡含有農藥代謝物芬普尼，含量超標3倍，總數量達15萬顆，惹得民眾心慌慌。
非當事蛋農（變音處理）：「蟲比較多蜘蛛也比較多，可能會用一些（芬普尼）去噴灑，噴下去一定會飄到飼料還是會吃下去。」
養雞場（圖／民視新聞）
芬普尼是一種殺蟲用農藥，政府早已列管，禁止使用在供食用的飼養禽畜。但環境、動物用藥，沒限制。蛋雞場，之所以需要芬普尼，正是因為，九成五的市售雞蛋，都來自格子籠雞。密集的籠飼，雖然成本低、生產效率高，但環境擁擠，讓雞蝨、蚊蠅等病菌，有機可乘。蛋農投農藥，消毒環境，但芬普尼溢散到空氣中，間接讓雞蛋，也變成毒蛋。
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（圖／民視新聞）
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「所有的一切會回到人自己身上，不要覺得這東西跟我不相干，一定會回來的。我們在很多用藥不只是直接添加在飼料裡面作為預防性的用途。包括環境用藥、環境消毒這些藥物，最後他都會透過糞便或清洗的水 羽毛 回到跟我們共生的自然體系， 這就是為什麼這幾年動物福利跟食品安全是密切的思維概念。」
近年來，環保、動保意識抬頭，不少業者改推有雞蛋、放牧蛋，消費者選擇更友善的農法，也是選擇，更安全的飲食環境。
原文出處：毒蛋怎麼來？ 蛋農揭市售95%蛋都是「籠飼蛋」成關鍵
