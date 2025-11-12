毒蛋汙染源找到了？雞隻羽毛「藥物濃度高」…疑殺蟲劑直噴蛋雞被吸收

記者吳泊萱／彰化報導

彰化文雅畜牧場雞蛋再度檢出芬普尼，縣府研判飼主可能對雞隻噴灑含有芬普尼成分的殺蟲劑。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場出產的雞蛋，日前被檢出農藥芬普尼殘留超標，彰化縣府火速於10日、11日再度採檢相關檢體複驗，結果再度驗出芬普尼代謝物，當場封存16萬顆雞蛋。縣府指出，因周邊土壤及飼料均未檢出芬普尼，但雞隻羽毛檢體濃度卻高於雞蛋，研判很可能是飼主直接把農藥噴在雞隻身上，才導致汙染源持續殘留。

彰化文雅畜牧場雞蛋再次檢出芬普尼，當場封存16萬顆雞蛋。（圖／彰化縣府提供）

由於雞蛋持續驗出芬普尼，為了徹底釐清汙染來源，彰化縣府於10日再度至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。

廣告 廣告

這代表，畜牧場周邊土壤及飼料均為「零檢出」，但雞隻羽毛及雞蛋中卻有芬普尼殘留，其中羽毛的藥物濃度遠高於雞蛋。根據檢驗結果，縣府研判飼主有高機率為了控制雞隻身上的寄生蟲（如雞蝨），直接拿含有芬普尼的殺蟲劑噴灑或浸泡雞隻，導致藥物被雞隻吸收，持續產下毒蛋。

彰化縣府已於昨（11）日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部將持續追蹤檢驗結果。目前飼主因涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除了由彰化縣政府加重裁罰12萬元，全案也已移送檢調釐清詳細汙染原因。



更多三立新聞網報導

未來1年運勢大爆發！4生肖事業財富一把抓…升職加薪還有貴人幫

台中超扯搶案！富商在家遭「入室搶劫600萬」…遭2搶匪控制行動險被滅口

討免錢飯吃被拒！台中男「餓到抓狂」砸店丟菜刀釀4傷…超失控畫面曝光

坐檯妹遭舔臉逼陪睡打傷客人！警到場無視性侵未遂…還叫她想清楚再告

