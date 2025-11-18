毒蛋流到哪？文雅畜牧場再爆外流疑點 盧秀燕：第二批蛋跨縣市流出

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

彰化縣埤頭鄉文雅畜牧場爆發芬普尼毒蛋事件後，移動管制期間卻被台中市政府查出有4萬顆雞蛋流入台中市龍忠蛋行。彰化縣府昨天緊急銷毀其餘封存蛋品。不過台中市長盧秀燕今（18）日在市議會備詢時披露，外界所關注的「第二批毒蛋」，實際流向並非只有台中，其他縣市同樣受到波及。

台中市長盧秀燕今日在市議會備詢時披露，外界所關注的「第二批毒蛋」，實際流向並非只有台中，其他縣市同樣受到波及。（圖／市府提供）

盧秀燕指出，掌握到的資訊顯示，第二批雞蛋確實有部分流出至台中以外地區。但由於該案權責不在台中市，她不便揭露細節，並呼籲主管機關應盡速對外清楚說明，以免讓地方政府和民眾陷入不確定狀態，食安防線出現更大漏洞。

文雅畜牧場因檢出芬普尼超標，引發食安疑慮。台中市食安處追查後發現，龍忠商行在8日到10日出現46小時的移動管制空窗期，期間取得4萬顆雞蛋，且檢驗結果顯示毒性濃度比第一批問題蛋更高，驗出芬普尼超標5倍。

國民黨台中市議員黃佳恬今日質詢時提出質疑，文雅畜牧場飼養將近5萬隻雞，每日產蛋量約4萬顆，但事件拖延半個多月，官方至今僅公布30至40萬顆蛋遭管制，數量是否遠低於實際？又在那46小時裡，那2天是否只有龍忠商行一間蛋行前往載蛋？她批評，台中無法向彰化索取完整資料，中央卻遲遲沒有出面統籌說明，難道中央不該跳出來？還是中央睡著了？讓毒蛋可能流向多縣市？

對此，盧秀燕回應，台中市政府已依程序要求下架、公布流向並通知受影響店家，但第二批蛋外流範圍確實不止台中。她再次強調，由於此事並非台中的事權，她只能呼籲有關單位調閱資料就能查清流向。

黃佳恬進一步提出質疑，指出目前彰化方面既未對外公開資訊，也未把相關資料完整提供給台中市。那麼，究竟應由彰化縣政府還是中央出面說清楚？對此，盧秀燕表示，事情並不複雜，文雅畜牧場若和多家蛋行有交易，相關買賣紀錄依照規定一定會留存。她呼籲具備調查權限的單位應盡速核對資料、釐清來源並對外說明。盧秀燕強調，若只有台中市把關到位，而其他縣市卻存在資訊缺口，最終仍可能讓食安防線出現重大破口。

