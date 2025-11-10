毒蛋流竄超市！一文看懂「芬普尼」是什麼 吃下肚快做這2事

記者柯美儀／台北報導

市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」超標，數量高達15萬顆，流向台中等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，目前緊急下架回收停售。研究發現，芬普尼可能提高甲狀腺癌風險，也會影響肝腎功能。若不小心吃到受污染的蛋，記得多喝水、多吃高纖蔬果，有助身體代謝。

芬普尼是什麼？

根據環境部資料顯示，芬普尼是一種具高效殺蟲作用的化學物質，常被用作農藥及環境用藥，能有效殺死蚊、蟑螂、跳蚤等害蟲。依用途不同，其管理方式與殘留標準也不一樣。

芬普尼對昆蟲具毒性，我國目前核准用於動物用藥（可用來驅除犬貓跳蚤、壁蝨等）、農藥（用於防治農作物害蟲）及環境用藥（用在居家環境或公共場所，防治蚊子、蟑螂等環境衛生有害生物的殺蟲劑）。

不過，芬普尼對哺乳類及家禽同樣具神經毒性，因此禁止使用於食用禽畜。若誤用於雞舍環境或混入飼料，恐導致雞隻攝入，最終進入蛋品。

為何會出現在雞蛋中？

環境部指出，芬普尼進入雞蛋的原因可能有兩種，包括不當使用環境用藥於雞舍除蟲，雞隻誤食或吸入、作物施藥後被製成飼料，間接進入動物體內。

過量攝取風險有多大？

研究顯示，芬普尼可能增加甲狀腺癌風險，並對肝、腎造成損害。國際食品法典委員會訂出雞蛋中芬普尼殘留量不得超過 20 ppb，台灣則更嚴格，規範不得超過 10 ppb。

吃到怎麼辦？

偶爾一次誤食，健康風險仍低。芬普尼屬於脂溶性物質，主要經腸胃代謝排出，少部分會經尿液排出。若擔心攝入，可多喝水、多吃高纖蔬果，幫助加速代謝。

