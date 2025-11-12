毒蛋流竄9縣市 國民黨團：衛福部和食藥署漠視消費者權益
芬普尼雞蛋流竄9縣市，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良11日聲稱，查到哪「公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。對此，國民黨團書記長羅智強表示，食藥署早在4日就驗出毒雞蛋，直到9日晚間才對外緊急公布，這段期間消費者在不知情狀況下誤食毒雞蛋，這個責任誰要負擔，衛福部和食藥署漠視消費者權益，這關鍵6天食藥署應該要有積極作為。
國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、國民黨立委陳菁徽、王育敏等人12日在立法院國民黨團召開記者會，要求衛福部和農業部，盡速釐清公布含有毒雞蛋的來源，衛福部必須重新檢討檢驗機制和通報時效，農業部立即啟動完全查場，盡速對外公布結果。羅智強指出，民眾有免於食安問題的自由，民進黨政府要加把勁，好好檢討毒雞蛋通報流程，為何會推延毒雞蛋公布結果，要給全民一個交代。
林沛祥強調，15萬顆含有芬普尼的雞蛋流入市面，其中有民眾愛用的洗選蛋。這次遭到污染的雞蛋超出國家標準3倍，但最可怕不是超標0.03ppm芬普尼，而是民進黨政府的反應。這不是偶發個案，證明政府在2017年後所有的食安改革和把關全部都假的，還推給環境污染所致。民眾無法接受食藥署的沉默，整整6天毒雞蛋流入全台，竟一聲不吭。
陳菁徽提到，回顧2017年的毒蛋事件，現任食藥署長姜至剛當時以腎臟科醫師的專家身分，呼籲政府應慎重處理民眾食用到含芬普尼雞蛋的慢性中毒問題，並要進行甲狀腺的問題檢測，且應再搭配流行病學，檢視民眾發病的比例。但是，對比現在，政府至今仍未啟動處置民眾慢性中毒的應變與機制。王育敏說，她要求食藥署檢討檢驗機制，能多快就多快，民眾對食安標準非常高，要的是積極守護食安的政務官。
