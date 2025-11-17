毒蛋竟還流出再賣！「解除管制不同調」 芬普尼蛋外流現空窗

記者陳佳鈴／彰化報導

芬普尼毒蛋，竟然流向台中，市府展開稽查。（圖／台中市府提供）

彰化縣文雅畜牧場遭驗出雞蛋含有芬普尼代謝物超標，縣府已於日前要求全面封存並禁止移動，然而仍有標示「11 月 6 日」的蛋品流入台中蛋行，引發社會譁然。由於中央早已要求該場所有蛋品「一律不得上架」，包括新產出的批次也必須全數留場，卻仍在市面見到問題蛋，顯示管制程序可能出現疏漏，衛福部與農業處已著手調查源頭並將依法處置。

彰化縣府說明，事發主因為畜牧場在短暫解除移動管制後誤認「全面恢復出貨」，竟將 6 日封存的蛋品一併外送。然而這批蛋屬於預防性下架範圍之內，依法根本不得流通，目前已將業者擅自出貨行為移送檢調偵辦，後續仍將依違規情節裁罰。

外界質疑管制解除過於倉促，與 8 日解封決策相關。對此，農業處表示，當時是依據《畜禽用藥監測陽性案件通報管制及違規查處作業流程》辦理，現行規定僅要求複檢「合格」即可解除，但並未明訂應採哪些部位、須檢驗幾次等細節，多由獸醫專業判斷。他們也坦言，希望中央補強制度，以避免流程模糊導致判斷落差。

據了解，縣府內部對解封意見並不一致。衛生局與畜產單位 6 日同步採樣，但僅農政單位 7 日收到的檢測結果為「未檢出」，即傾向依流程在 8 日解除，未等衛生局較晚完成的另一批檢測報告。衛生局後續驗出兩件不同日期的蛋品仍超標，認為污染可能持續，因而反對解封並提醒農政單位應通報中央。

縣府官員指出，此事件反映食安管理跨部門之間的權責與判斷標準存在差異，未來需強化整合、避免因資訊落差引發食安風險。

石崇良最後表示，雞蛋能否上市由衛生單位裁定，牧場是否解除移動管制則屬農政機關職權，中央將要求地方整合判斷，以一次性結論避免再出現監管漏洞。



