毒蛋釀食安信心危機 醫籲：農業部應做好源頭管理
彰化文雅畜牧場又被驗出雞蛋、蛋雞羽毛品含芬普尼。台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌說，若飼料含芬普尼，經代謝，蛋雞全身含量應差不多，不會只有羽毛含量偏高。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬建議 ，農業部應做好源頭管理，提升民眾食安信心。
黃高彬說，芬普尼可能被用在雞舍等環境消毒，雞羽毛也可能因此帶有芬普尼，農業部應針對畜牧場使用芬普尼方式及劑量進行調查，且需進一步管理並嚴格規範。並針對所有養雞畜牧場定期稽查，一旦發現違規用藥，銷毀全部雞蛋，讓業者血本無歸，下次就不敢違法。食藥署也要做好後市場稽查，「讓民眾吃得安心」。
黃高彬說，芬普尼蛋流入市面後，消費者根本無法分辨，「完全無能為力」，外食族更不會知道店家使用雞蛋的來源。楊振昌也說，現在必須重振民眾對食安的信心，雖然含芬普尼雞蛋須長期大量食用才可能慢性中毒，但從黑心豬大腸、非洲豬瘟及芬普尼蛋，民眾有「防不慎防」之感，政府應盡速提升民眾食安信心。
