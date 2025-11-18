毒蛋風暴！台中4萬顆芬普尼超標蛋流入35家名店

台中市爆發重大食安危機。彰化縣文雅畜牧場5日檢出芬普尼超標，依法實施移動管制全面禁止出貨。台中市食安處10日稽查梧棲區龍忠蛋行，查獲該業者9日仍向問題牧場進貨200籃約4000台斤籃蛋。

檢驗結果14日深夜出爐，蛋品芬普尼代謝物濃度達0.05ppm，超過法定上限0.01ppm達5倍。食安人員雖立即封存部分蛋品，但3240台斤已流入市面全數售出。

台中市府17日公布35家下游業者名單，梧棲區受影響最嚴重，包含梧棲行旅、鴨檳榔、好陽光早午餐、永和豆漿、拉亞漢堡、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵館、來來燒臘、明仁二代目章魚燒等。龍井區有龍津珠早餐、古早味早餐店、沐軒烘焙坊、12號牛肉麵；沙鹿區的弘爺漢堡皇得店、鼎峰湯包；大肚區的1997雞蛋糕、路口控肉飯；清水區則有馬蔥餅、清水阿娟等知名店家。

龍忠蛋行林姓負責人表示，8日下午4時30分接到畜牧場電話，告知彰化單位檢驗合格可載蛋，才於9日早上8時多到畜牧場進貨。業者強調已經營50年，接受民眾退蛋退款。

彰化地檢署17日展開第二波搜索，帶回龍忠蛋行負責人及畜牧場3名員工。林姓負責人涉嫌違反食安法，諭令20萬元交保。畜牧場員工以證人身分約詢後請回。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，畜牧場業者須取得解除移動管制證明書才可出貨，此部分是否違規正由檢調偵辦釐清。動防所將調整行政作業程序，改以正式文件通知為主。

彰化縣農業處指出，場內約25萬顆雞蛋經檢察官同意後將立即銷毀，過程由檢調及農政單位共同監督。針對行政程序疏失部分，將依規定懲處違失人員。

台中市長盧秀燕表示，市府採取積極查獲、主動通報、主動要求下架三步驟守護食安。衛生局長曾梓展說明，7日接獲跨縣市通報即開始預防性下架，10日稽查發現問題立即處理，將提供事證移請彰化地檢署併案偵辦。

