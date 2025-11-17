毒蛋風暴 彰雞場全面採樣監測

多位台中市議員擔心芬普尼毒蛋流向。（記者楊文琳攝）

記者吳東興、楊文琳、陳金龍∕綜合報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，縣府十七日宣布，即日起至十二月底針對全縣蛋雞場啟動芬普尼全面採樣監測專案；檢察官則初步同意畜牧場內二十五萬顆雞蛋可銷毀。

文雅畜牧場雞蛋四日驗出芬普尼殘留超標，遭彰縣府移動管制並查封相關蛋品；台中市食安處十日卻在梧棲區龍忠蛋行驗出源自文雅的雞蛋芬普尼殘留超標。

中市衛生局在重大食安議題專區，公布龍忠蛋行九日向文雅進貨的芬普尼問題蛋品三十五家下游名單，分別流向大肚、龍井、清水、梧棲、沙鹿等五個行政區；店家則包含有早餐店、旅館、烘焙坊、便當店、便利商店等。

台中市食安處稽查發現龍忠蛋行販賣的芬普尼蛋已流入市面，昨日公布下游三十五家早餐店、餐飲店，但多數都已被消費者吃下肚。（記者陳金龍攝）

中市議會十七日進行市政總質詢，議員朱元宏讚許市府高效率攔阻毒蛋。市長盧秀燕肯定同仁積極查獲、主動通報、主動要求下架，並不捨食安處基層遭誣賴。

彰縣動防所經查，該批雞蛋需取得解除移動管制之證明書文件才可上市，文雅有否違反移動管制相關規定？目前檢調偵辦釐清責任。

彰化縣政府公布芬普尼雞蛋事件時間軸。(彰化縣政府提供)

彰縣農業處長郭至善表示，目前封存雞蛋已被列為證物，經檢察官同意可以進行銷毀作業，銷毀前需進行每天採樣保存，以備日後查驗。

彰縣府指出，本次事件有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討，並懲處有關違失人員。

另外，彰縣長王惠美也指示自十一月中旬至十二月底啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，由農業處畜產科、動防所及各鄉鎮市公所獸醫師共同執行；倘若檢出不符規定情形，將立即啟動移動管制、追查可能汙染來源並督導場方改善。

龍忠蛋販售的蛋遭抽驗出芬普尼超標，昨日僅有部分消費者到場要換蛋。（記者陳金龍攝）

對於龍忠蛋行日前未開店，有民眾前往退蛋撲空。業者澄清「沒有不給退蛋」，要換蛋、退款都接受，現在的蛋都安全。