「毒蛋」第一時間下架！全聯全力協助退貨 曝蛋品管理3流程

食藥署發現市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，約15萬顆問題雞蛋已流入9縣市。全聯今（10日）說明蛋品管理流程，強調第一時間即全數下架相關批號商品，並全力協助消費者辦理退貨。

雞蛋。（示意圖／Unsplash免費圖）

全聯與大全聯表示，已依規定下架相關批號商品，消費者只需憑原交易完整發票至原購物店，即可辦理退貨。業者強調，針對此次事件已第一時間全數下架問題商品，並全力協助消費者辦理退貨程序。

全聯也公開說明其蛋品管理的三道流程。首先，要求供應商在新品上架前必須提供符合標準的檢驗報告作為進貨依據；其次，依年度計畫針對不同品類及供應商商品進行例行性檢驗；第三，當地方政府機關至門市執行抽驗時，全聯也會同步進行平行送驗。

全聯表示，本次事件在管理上已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，故門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並全力協助消費者辦理退貨。後續仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者可以安心選購。

