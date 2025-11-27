「毒蛋、老蛋、幽靈蛋別來」林智鴻要求蛋品上市應加強查驗、標示生產日

政治中心／洪正達報導

彰化「芬普尼蛋」流竄全台，人心惶惶，高雄市議員林智鴻今（27）於總質詢揭露相關抽樣量能不足「難防毒蛋」，並揭露現行生產履歷僅標示洗選與包裝日期，卻查無蛋品生產日期，更有從知名超市購入之蛋品，其履歷從開始飼養到蛋品集中竟相隔585天，完全看不出是哪天生產「怕是擺很久才洗選的老蛋」，還有自稱洗選蛋品，卻在溯源網站查無資料的疑似「幽靈蛋」，林智鴻要求市府不僅應加強查驗蛋品安全，更應強制連鎖零售業者所上架之洗選蛋必須落實溯源並標註生產日，確保消費者權益與食安。

日前彰化「芬普尼蛋」流入鳳山某大賣場，林智鴻引用衛生局數據，售出的2110顆蛋僅退貨230顆，擔憂「其他1880顆早被市民吃下肚」成健康風險，而針對其他市面上流通蛋品，該局截至15日僅抽驗59件，經林智鴻要求才將追加抽查僅17件，檢驗量能有待加強。

「沒有芬普尼，蛋就安全了嗎？」為進一步了解，林智鴻也前往某連鎖超市隨機購買四件不同洗選蛋品，全部包裝上僅有包裝日期和從該日起算三、四週不等的保存期限，而無生產日期，其中有溯源QRcode的兩件，從入雞到集蛋相隔9個月，不知是這9個月當中的哪一天生產出來，而從集蛋到洗選，這兩件也相隔3至5天且「非關假日」，其保存與運送過程也有疑慮；另外一件則僅有溯源碼而無QRcode，一查發現從入雞到集蛋竟長達585天，生產履歷包含飼料餵養與疫苗施打等項目，長達數百行，卻無一項標注這批蛋是「哪日生的」，恐為放了數百天的「老蛋」矇混過關，最後一件聲稱有「十項洗選過程」的蛋最離譜，完全沒有溯源碼或QRcode，用品項和廠商在溯源網站搜尋，也查無資料，遑論生產日期，疑為「幽靈蛋」。

林智鴻強調，民眾就是對食安有期待，才會前往知名通路購買「洗選蛋」，沒想到打開有關生產履歷，只知畜牧場和洗選場，卻無生產日期，宛如嬰兒出生證明只知父母是誰、哪間醫院接生「卻漏列生日」，更有「查無履歷」者，還能大喇喇在超市貨架以「洗選」為號召，用高於散裝蛋的價格供市民選購，再加上令人聞之色變的「芬普尼蛋」也同樣出現在這類通路，相關管制強度不足，難道要讓市民碰運氣才不會買到「毒蛋、老蛋、幽靈蛋」？他除要求應加強稽查抽驗，杜絕毒蛋潛在漏洞，更要求市府超前部署「將連鎖零售通路所用之洗選蛋強制標注生產日期」，讓高雄市民從此免於「蛋蛋的恐懼」。

蛋品業者指出，政府自111年實施逐顆噴印政策，每顆蛋上噴印日期，此日期並非生產日期，而是包裝日期，兩者日期落差可達數週甚至更久，消費者有知的權利，生產者應確實標註雞蛋之生產日。業者表示，如果高雄市政府能夠超前部署將連鎖零售通路所用之洗選蛋強制標注生產日期，對消費者的權益與食品安全將更有保障。

