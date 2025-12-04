毒蟲停車越線被警攔查 心虛加速逃逸自撞安全島
南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導
屏東發生驚險的警匪追逐，汽車駕駛因為停車越線遭員警攔查，卻突然猛踩油門高速逃逸，最後自撞安全島，遭到警方逮捕。員警發現原來車上兩名男子都是毒品人口，一時心虛才會開車逃逸，好在沒有傷及無辜。
白色汽車拒捕逃逸。（圖／threads @only52hz）
民眾開車在路上，突然一台汽車從旁邊高速竄出。車上乘客嚇得狂飆髒話，接著警車也從後方一路鳴笛追逐，這是發生在屏東民生東路的警匪追逐，嫌犯一路高速狂飆，最後自撞安全島，遭到逮捕。民眾拍下，嫌犯蹲在地上束手就擒，原來車上兩名男子都是毒品人口，因為停車越線遭員警攔查，一時心虛，才會駕車高速逃逸。
嫌犯開車自撞安全島，只好蹲在地上束手就擒。（圖／threads @only52hz）
嫌犯撞上的安全島，地上滿是撞擊的車體碎片，現場一片狼藉，就連標誌桿都被連根撞斷，好在沒有波及無辜車輛及路人。屏東分局民和所所長林仲恩說，員警示意停車受檢，但該車竟加速逃逸，隨後在民生東路口，失控自撞安全島，全案依毒品危害防制條例，及公共危險罪移送偵辦。
