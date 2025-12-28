男子不但偷走小貨車還毒駕，被警方查獲時癱坐在駕駛座上。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

毒駕累犯聲押獲准，基隆警方展現強勢執法決心。市警三分局七堵派出所二十七日凌晨執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱，一輛自小貨車遭人偷走，警方立即趕到現場處理，並擴大追查後，在五百公尺外發現該失竊小貨車，竊賊精神萎靡癱坐在駕駛座內，警方依法將男子逮捕並帶返派出所偵辦，另外，因男子精神狀態異常，警方依規定實施毒品快篩檢測，結果呈現毒品陽性反應。

警方指出，針對毒駕累犯，基隆警方今年十二月舉辦的檢警聯繫會議中提案，並經院、檢、警等單位共同熱烈討論後，警察局於近期設計出「毒駕累犯(肇事)檢核表」，期能完備蒐證，針對毒駕累犯建請地檢署檢察官聲押並經法院裁定羈押，暫時隔離社會，以預防民眾被害。

經警方調查，這名竊賊除是轄內慣竊，同時是毒駕累犯，有反複實施犯罪之虞，已嚴重危及道路交通與公共安全，基於防止毒男再犯及維護社會治安的必要，警三分局將全案移送地檢署偵辦，案經檢察官聲押後，並遭法院裁定羈押，充分展現警方強力執法決心。

警方呼籲，毒駕不僅嚴重危害自身生命安全，更可能造成無辜民眾傷亡，切勿心存僥倖，以身試法。警方將持續強化巡邏與各項勤務工作，嚴正執法，以確保市民安全。