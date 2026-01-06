毒蟲嗑藥後要求「南下高雄退乩」 前女友信了！幫抹香灰「拖屍退乩」害死他

黃姓男子在食用毒品後，要求女友載他前往五帝廟退乩。示意圖，取自免費圖庫Unsplash



一名住在彰化的黃姓男子2022年6月8日晚間施用多種毒品後出現幻覺，竟離奇要求陳姓前女友開車載他至高雄五帝廟進行退乩儀式，途中黃男於車內昏迷，但陳女遇到國道警方詢問是否需協助送醫時，卻堅稱「只是喝醉」，隨後繼續前往廟宇。不過黃男抵達廟宇時已失去意識，經陳女幫忙抹香灰、並拖行到廟內潑水後，下秒就口吐鮮血而亡。橋頭地方法院審理後，將陳女依過失致死罪嫌判刑8個月。

判決書指出，黃男於2022年6月8日晚間10點多，在家施用多種毒品後開始產生幻覺，後來陳女回到家後，黃男便請她開車載他南下高雄五帝廟「退乩」，路上黃男持續有幻覺，並開始有攻擊行為，陳女也只能盡力安撫。後來陳女在高速公路上開到沒油停在路肩，國道警方經過時主動關切，發現黃男在後座喃喃自語、呼吸不順，於是詢問陳女是否需幫忙叫救護車，不過陳女卻堅稱黃男「只是喝醉」。

廣告 廣告

不久後車子成功加好油繼續南下，直到9日凌晨3點多抵達廟門口，陳女到天公爐拿起香灰就往黃男臉上抹，不過此時黃男已陷入昏迷，陳女緊接著將黃男拖進廟裡拜拜後，再向黃男潑水打算「退乩」都無效，最後黃男口吐鮮血後當場死亡。其他香客發現異狀後趕忙報警，隨後由警方到場介入調查。

橋頭地方法院審理後認為，陳女明知黃男吸毒後意識不清，卻拒絕警方救援，導致錯失及時治療時機。法官指出，若陳女當下選擇送醫，黃男存活率將大幅提升，因此不採信陳女「只是喝醉」的說法，依過失致死罪判處陳女8個月徒刑，至於施用毒品部分則因缺乏積極證據，判決無罪。

更多太報報導

中國女網紅狼狽流落柬埔寨 雙腿打斷被丟路邊！網友曝「找到人了」：已經吃上八寶粥

電擊棒、老虎鉗「10兇器」4人活活虐死他 檢播影片揭「人間煉獄」國民法官不敢看

台積電洩密案燒不停！第4個內鬼淪陷 陳姓工程師8日移審法院拚交保