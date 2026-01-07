毒蟲張男企圖逃逸 海山分局成功攔截舉發

海山分局江翠派出所警員於六日二十二時至二十四時執行巡邏勤務。於二十三時二十二分，警方在民生路三段與四維路一二八巷交叉口發現張姓男子駕駛普通重型機車闖紅燈，同時以手持方式操作手機。警方遂示意其停車接受檢查。

江翠派出所所長蔡桓武表示，張男拒絕停車並企圖逃逸。警方緊隨其後進行追蹤觀察，期間張男多次變換車道，未依規定使用方向燈，更逆向行駛及駛上行人專用道。經過相關單位聯合通報及設置攔查網後，於二十三時三十六分在縣民大道與新站路口成功攔截並將其現行犯逮捕。

隨後，對張男實施毒品唾液快篩檢測，其結果呈現陽性反應。經偵訊後，因其涉公共危險罪以及違反《道路交通管理處罰條例》與《毒品危害防制條例》，已將案件移送至新北地方檢察署進一步偵辦。

另，針對張男包括闖紅燈、手持使用手機、不服稽查、未依規定使用方向燈、駛上人行道、危險駕駛及逆向行駛等違規情事，警方依照《道路交通管理處罰條例》相關規定開具違規通知單進行舉發。