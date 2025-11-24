毒蟲拒盤查撞警狂飆！ 遭「轟8槍」攔截 狼狽上銬畫面曝

桃園市一名女子在路口違規迴轉，遭警方盯上攔查，結果女子不但拒檢逃逸，還兩度衝撞警車沿路狂飆。女子一路開到龜山區後，警方朝輪胎連開八槍、破窗逮人，並在嫌犯車上搜出多種毒品，圍捕過程中，還有員警受傷，所幸並無大礙。

女子拒檢逃逸，還兩度衝撞警車沿路狂飆。

24號下午3點半左右，桃園市桃園區三民路一段與自強路口，一名46歲的許姓女子因違規迴轉遭巡邏員警盯上，結果駕駛不但拒檢逃逸，還兩度衝撞警車。

駕駛沿路開車狂飆，一直到龜山區綜藝路一段與長壽路口，警方朝嫌犯車輛輪胎連開8槍，打破輪胎再破窗逮人，將女子壓制上銬，而會逃果然有鬼，警方在車上搜出海洛因、安非他命等4種毒品。

警方朝嫌犯車輛輪胎連開8槍，打破輪胎再破窗逮人。

事發現場一團混亂，嫌犯所駕駛的白色轎車車頭撞出一個大洞，露出引擎；一旁的警車車尾被撞凹，圍捕過程中有員警遭玻璃刮傷，還有員警開車撞到胸部，痛到躺在地上緩一緩。

圍捕過程中有員警受傷。

全案依《毒品危害防制條例》及《公共危險罪》移送偵辦。警方強調，對於拒檢、危害公共安全者，將依法嚴辦。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

桃園／林注強、楊明融、何佩珊 責任編輯／陳俊宇

