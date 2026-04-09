毒蟲拿西瓜刀搶計程車拒捕 警急中生智「機車撞倒」壓制逮捕

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記者莊淇鈞／新北報導

劉男拿西瓜刀砍向警方拒捕。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區成泰路三段上，前天（7日）深夜11時許，1名有毒品前科的48歲劉姓男子，搭乘由57歲吳姓男子駕駛的計程車途中，突然拿出預藏的西瓜刀架在吳男脖子上表示要搶劫，吳男假意配合後，突然緊急熄火下車反鎖車門並報警，劉男花了一點時間才將車門踹開，然後倉皇下車逃離現場，警方獲報到場不到10分鐘就發現劉男，但劉男卻揮舞著西瓜刀砍向執勤警拒捕，警方在危急之下以警用機車將劉男撞倒後壓制逮捕，劉男經警詢後依強盜罪移請新北地檢署偵辦。

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警方喝令劉男放下西瓜刀。（圖／翻攝畫面）

據了解，劉男前天深夜11時許，吸毒後在某超商內叫車，當吳男駕駛計程車到場後，劉男上車後要求吳男要求「往前開」，豈料才開約1百公尺，劉男就突然拿出西瓜刀架在吳男頸部，大喊要吳男「下車！」，疑似準備搶奪車內財物，吳男先是假意配合，熄火下車後立即將車門反鎖，隨即即向警方報案求助，劉男當下在車內對著車門亂踹想逃下車，然後自行解鎖開車門下車逃離現場。

警方騎車撞倒劉男逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後立即到場，透過監視器系統鎖定犯嫌特徵與逃逸路線，約10分鐘左右就在成泰路三段發現劉男蹤跡，執勤警隨即準備上前逮捕劉男，但劉男拿西瓜刀揮舞拒捕並砍向執勤警，在危急時由另1名執勤警騎機車將劉男撞倒後壓制逮捕。

劉男使用的西瓜刀。（圖／翻攝畫面）

警方逮捕劉男後查扣西瓜刀、安非他命及海洛因殘渣袋，由於劉男精神恍惚，加上在他身上搜出殘渣袋，研判他剛吸完毒才會犯案，劉男經警詢後依強盜及妨害公務罪嫌移送新北檢偵辦。

被搶的計程車。（圖／翻攝畫面）

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