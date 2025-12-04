毒蟲持槍闖泳池對童扣扳機 綠議員轟蓋牌

▲吸毒後持槍扣扳機、砸車的陳姓男子，在停車場被警方制伏。（圖／警方提供，2025.12.04）

[NOWnews今日新聞] 台中於國慶日發生男子連吞大量毒咖啡包後神智不清，闖入西屯區一家親子游泳池，對葉姓教練和練習中的6歲女童、7歲男童近距離持槍扣扳機，所幸2度卡彈未擊發，3人驚險逃過死劫，整起事件在全案起訴後才曝光。多位市議員今痛批盧市府只會蓋牌，把重大治安事件包裝成浮誇、華麗的宣傳稿。警方則說事件隔天有發布新聞稿展現積極作為，絕無隱匿。

▲吸毒後持槍扣扳機、砸車的陳姓男子，在停車場被警方制伏。（圖／警方提供，2025.12.04）

該起有如電影場景的事件，發生在10月10日傍晚，29歲陳姓男子猛吞20包毒咖啡後情緒失控，持改造手槍和26顆子彈闖入西屯區某親子游泳學校。當時葉姓教練正在泳池區教導7歲和6歲小兄妹，陳男突然跳入水深僅80公分的教學池裡，迅速逼近6歲女童與教練，並在水中拉滑套、舉槍，瞄準葉姓教練與女童並扣下扳機。

廣告 廣告

教練第一時間將女童拉到身後，看到男童正憋氣朝陳男方向游去，嚇得立刻將男童抓到身旁，幸好生死一瞬間卡彈未擊發，槍身也掉進水裡，教練這才一手抓一童爬上泳池逃跑。未得逞的陳男撿起槍枝，沿泳池階梯不斷拉動滑套、瞄準3人，第二次扣扳機，幸好仍未擊發。

陳男離開泳池後，進入鄰近停車場揮舞槍枝、以槍托敲碎轎車擋風玻璃，嚇壞車內的蔡姓車主與女童。警方獲報後趕到現場，以警棍壓制並上銬逮捕，檢方聲押陳男獲准，昨依對未滿7歲之人犯《殺人未遂罪》從重起訴陳男。

▲警方起出陳姓男子的槍枝與子彈。（圖／警方提供，2025.12.04）

民進黨市議員陳淑華、周永鴻今（4）日批評，10月發生持槍攻擊案，當時市府揭露訊息只是輕描淡寫「砸車」、「毀損」，直到起訴書曝光，才知是重大治安事件，市長盧秀燕竟不聞不問，若非檢方起訴，市民要被蒙在鼓裡多久？

民進黨市議員蔡耀頡痛批，市民安全遭受嚴重威脅，轄區第六分局卻像活在平行時空，事發後封鎖消息，昨天還發布千字新聞稿歌功頌德，誇耀肅槍、緝毒有成，當泳池畔差點槍響，警方卻忙著寫作文，把出包事件包裝成浮誇、華麗的宣傳稿，讓人不禁要問，盧秀燕領導下的台中，只會蓋牌嗎？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

毒蟲持槍闖泳池！教練幼童差點遭槍擊 蔡其昌批「消息壓2個月」

新莊驚傳槍擊案！41歲男遭尾隨「一下車頸部中彈亡」嫌逃汽旅被逮

少年砍死沙鹿女大生！躺彰化賓館落網 在地人：槍擊要犯也曾躲這