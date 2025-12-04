毒蟲持槍闖泳池瞄準學童再砸車！遭起訴才曝光 台中警挨轟蓋牌

台中陳姓男子涉吸毒持槍闖泳池、損壞車輛等，昨遭起訴。（翻攝畫面）

台中地檢署昨（3日）起訴一名陳姓男子，揭露其在10月吸食毒品後，竟持槍在兒童泳池兩度瞄準游泳教練及6歲女童，因卡彈才未釀悲劇，走出泳池後還以槍托敲碎車輛擋風玻璃，嚇壞在車上的車主及女童，案件時隔兩個月才曝光，台中警挨轟蓋牌，第六分局回應稱，該案發生隔天即發布新聞稿，不過說法也遭台中市議員打臉。

台中地檢署昨（3日）起訴指出，陳男今年10月10日因吸食毒品咖啡包，持槍闖入西屯區某兒童游泳池，並瞄準正在教學的教練、6歲女童，還兩度扣扳機，所幸卡彈才未造成傷亡，陳男走出泳池後，以槍托砸毀停車場車輛的擋風玻璃，還在車內的車主及女童當場嚇壞。

案件昨曝光後，引來外界質疑，綠委蔡其昌也透過臉書反問：「這驚悚事件竟然可以兩個月後才讓市民知道？」第一時間台中警第六分局回應指稱，案發隔天即發布新聞稿說明，展現積極作為，絕無隱匿、蓋牌，不過，據《ETtoday新聞雲》報導指出，經查10月11日並無相關新聞稿，再經詢問後，第六分局則指，當時有回應媒體詢問該案，並非透過公開新聞稿。

對此，民進黨市議員陳淑華、周永鴻也批評，10月持槍攻擊案，市府揭露訊息僅「輕描淡寫」砸車、毀損，直到昨起訴書曝光後，外界才得知嫌犯持槍闖入泳池，還近距離朝教練、學童兩度扣扳機；民進黨市議員蔡耀頡也怒批警方封鎖消息，昨早轄區第六分局才發布千字掃黑、緝毒、肅槍等歌功頌德新聞稿，中午就爆出2個月前的驚悚案件，大酸要讓市民情何以堪。

