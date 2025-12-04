即時中心／林韋慈、陳治甬報導

台中市一名29歲陳姓男子，疑似一次吞下20包毒品咖啡包後，今（2025）年國慶日（10月10日）當天持槍闖入台中市西屯區一間游泳學校，跳入泳池內對著教練及兩名孩童扣下板機、甚至拉動滑套恐嚇，幸好槍枝因故卡彈，沒有擊發；被逮後自稱「無法控制身體」。直到昨（3）日案件才曝光。對此，民進黨立委蔡其昌痛批台中市府竟默不作聲，這種極其可怕的事件，竟在檢方起訴後才知道。

事件發生當下，除了7歲與6歲的兄妹遭槍瞄準外，陳男情緒激動，甚至拿槍砸碎停車場內一輛轎車前擋風玻璃，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；警方獲報後立即趕抵現場制伏陳男，全案移送台中地檢署偵辦。檢方認定陳男具殺人犯意，依「對未滿7歲之人犯殺人未遂等罪嫌」、「恐嚇危害安全罪」、「未經許可持有制式槍彈罪」等罪嫌起將其起訴。台中地院昨（3）日裁定，自今日起羈押禁見3個月。

廣告 廣告

快新聞／台中泳池驚現持槍闖入！「殺人未遂」等起訴 蔡其昌：為何2個月後才曝光消息

警方壓制嫌犯。（圖／民視新聞資料照）

不少家長得知事件後直呼「太扯」，質疑案件發生於10月10日，卻拖到近兩個月後才見諸新聞；甚至有律師在網路上發文表示「果然是我們的高譚市」。

蔡其昌今（4）日受訪指出，台中近年槍擊治安事件頻傳，市民本就高度憂心，這件事也引起家長的恐慌。以他自己為例，身為父親，得知此案時感到「驚恐又荒謬」，幸好沒有真的擊發造成悲劇。

他批評，嫌犯持槍闖入泳池、疑似意圖射擊兒童，這是極其可怕的事件，「但市府為什麼沒有在第一時間面對？」他也直言，台中市政府應該要提醒、要防範，而不是等到檢方起訴後，市民才知道台中竟發生過這樣的事。

他強調，台中市政府應該要加油，讓市民朋友與所有的爸爸媽媽都可以安心一點，他相信「這是市政府與市長應該負起的責任」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／毒蟲持槍闖泳池「殺人未遂」 蔡其昌批：中市府竟壓消息2個月

更多民視新聞報導

假監管真騙財！會計女誤信帳戶被凍結 一夕噴飛4328萬血汗錢

李四川表態登記新北市長黨內初選！劉和然話中有話「這樣說」

都上過這堂課！多名台大生遭匡列「肺結核接觸者」 疾管署已掌握：非校園群聚

