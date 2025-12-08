毒蟲搶買菜婦設斷點躲追緝 警鷹眼認人讓他做白工

〔記者王冠仁／台北報導〕57歲郭姓男子疑因缺錢買毒，跑到台北市萬華區一處市場尋找目標，他見一名買菜婦人將錢包放在菜籃推車上，一路尾隨，趁婦人走到小巷時從後方搶走錢包。郭男犯案後，先換裝又更換交通工具還四處亂繞路，但他不知道警方調閱監視器，一眼就認出他是列管毒品人口，派員到他家埋伏逮人，讓他大費周章設斷點以逃避警方追查的作法，全都做白工。

北市警萬華分局龍山所昨天早上10時許，接獲一名買菜婦人報案稱，她一早去市場買菜完要走回家，經過和平西路3段附近巷弄時，忽然被一名男子從後搶走菜籃推車上的錢包，損失1500元。

警方立刻調閱監視器畫面追查，發現搶匪得手後，一邊逃離現場一邊脫下長袖上衣來變裝，隨後再搭公車跑到大同區，再從大同區騎乘共享單車YouBike跑到台北車站附近，四處徒步閒晃，企圖增加警方追查難度。

不過，搶匪不知道的是，由於他過去曾經多次在萬華犯案，警方調閱監視器畫面追查期間，恰好有監視器拍下他正面清晰的臉部影像，一眼就認出他是列管的毒品人口，隨即派員到他住處埋伏。

警方說，昨天深夜11時許，埋伏警力發現郭嫌返回西藏路住處後，登門逮人，警方不僅查扣他偷來的1500元，並找到他犯案時穿著的衣物，還找到一小包安非他命與針頭。警詢後將他依搶奪、毒品罪嫌送辦。

根據判決，郭嫌前科累累，他在2012年時，與莊姓同夥在新北市板橋區多家檳榔攤，假裝要買1百元的檳榔，還拿出1張千元假鈔假裝要付錢。待店家拿出9百元要找錢時，就趁機一把抓過鈔票隨即逃離現場。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

