毒蟲撞死警所長判死！侯友宜：我們沒有忘記
[NOWnews今日新聞] 事發於2024年9月，新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫執勤時，遭吸毒女子陳嘉瑩拖行致死。全案由新北地方法院國民法庭審理，11日宣判，依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。對此，新北市長侯友表示，期盼司法帶來正義，「我們沒有忘記，我們不會忘記！」
回顧案發經過，當時32歲陳女吸食安非他命、愷他命及依托咪酯電子煙後，駕駛權利車違停於新北地檢署偵查大樓外紅線區。巡邏中的劉宗鑫發現車牌已遭註銷，上前盤查時，陳女拒檢加速逃逸。劉宗鑫試圖伸手進入車窗制止，陳女卻猛踩油門疾駛，高速蛇行拖行劉約200多公尺，並以車身左側撞擊施工護欄，導致劉宗鑫傷重殉職。
合議庭審酌相關證據與雙方攻防後認為，陳女在吸毒狀態下駕車拒檢，拖行員警並撞擊護欄，手段危險且後果重大，不僅嚴重侵害執法人員執行公權力的安全，也對被害人家庭造成無可彌補的傷害，罪責深重，因此判處死刑並褫奪公權終身。
宣判時，法庭內氣氛凝重。11日傍晚5時35分左右，法官宣讀「死刑」二字時，陳女原本站立聽判，身形明顯一晃，隨即坐回被告席椅上，神情呆滯、雙眼失焦，未再多作表示；在法庭內聽判的劉父、劉母跟劉宗鑫妻子3人，立刻上前向法官們下跪大哭說，「謝謝法官！」劉父還連連磕頭。
對此，侯友宜也表示，稍早看到判決出爐，最深的感受仍然是不舍，「對家屬的痛，我感同身受。期盼司法帶來正義，我們沒有忘記，我們不會忘記。」
女子陳嘉瑩毒駕逃逸、拖行臨檢她的新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫撞擊施工護欄,導致他傷重殉職,被起訴殺人罪。新北地方法院國民法庭今(11)日宣判,陳嘉瑩被處死刑,褫奪公權終身。新北市長侯友宜稍早也回應表示,看到判決出爐,最深的感受仍然是不捨,「期盼司法帶來正義,我們沒有忘記,我們不會忘記」。
