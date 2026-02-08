毒蟲潛入大樓偷電線 警方巡查活逮

警二分局民權所獲報會同台電人員前往地下室巡查配電箱，正在偷電線的鄭男遭當場活逮。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

日前台電人員發現中西區某住商混合大樓電力不穩，上門檢修時，發現配電纜線遭人剪斷破壞立即報警。警二分局民權所獲報會同台電人員前往地下室巡查配電箱，發現鐵門內傳來異響，當即喝令裡面人出來，鐵門拉開瞬間當場認出轄區老毒蟲，隨即將其依竊盜罪嫌逮捕法辦。

五十多歲的鄭姓男子長期有吸食毒品習慣，趁著年前想要購置毒品，將目標鎖定於中西區某住商混合大樓的電線，六日傍晚，鄭男潛入地下室的配電室下手行竊。

據了解，鄭嫌所破壞的纜線為落地電線，並不影響供電，但可能造成電壓不穩等安全疑慮，粗估損失約三萬餘，經台電初步調查，可能影響該大樓內旅社六間住房，經約兩小時緊急修復，順利恢復正常。而鄭男也在帶回調查後，被竊盜罪嫌法辦。