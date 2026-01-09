毒蟲為600元喪屍菸彈錢互砍！奪刀混戰竟反插自己脖子慘死

一起因毒品費用引發的衝突在彰化醫院演變成致命悲劇。蔣姓與李姓兩名男子原為朋友，兩人皆在醫院接受美沙冬戒癮治療。兩人在醫院碰面後，因共同吸食喪屍菸彈的600元費用問題爆發爭執。

李男拒絕支付應分攤的費用，雙方口角升級，隨即相約到醫院旁產業道路解決糾紛。在產業道路上，李男先動手勒住蔣男頸部並毆打，蔣男情急之下從側背包取出求生刀企圖嚇阻，未料反遭李男徒手奪刀，過程中蔣男左手小臂還被劃傷。

雙方持續拉扯奪刀時，李男身體失去平衡跌入路旁稻田，蔣男也因拉扯作用跟著跌落。此時意外發生，李男手中緊握的刀子竟在跌落瞬間刺入自己左側鎖骨上方，造成深約10公分的致命傷口。

李男受傷後血流不止，自行按壓傷口走回產業道路，蔣男攙扶他走到醫院行動防疫採檢站旁草地。民眾見狀立即通知醫院急救。

上午7時7分30秒，李男被送入急診室，但因頸動脈割裂導致大出血與低容積性休克，經30分鐘搶救後，於7時47分宣告不治。

蔣男在7時21分主動撥打電話向警方自首，坦承與被害人發生衝突並持刀。法院審理認定，蔣男明知持刀具危險性，卻因金錢糾紛持刀相向，在奪刀過程中未注意可能導致誤傷，造成李男死亡。

雖然蔣男犯後自首並積極協助送醫，但未獲被害人家屬原諒，法官依過失致人於死罪判處有期徒刑8個月。

