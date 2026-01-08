毒蟲買肉包遭便衣警壓制逮捕 老闆娘淡定看戲「繼續包」畫面笑翻人

台中北屯一名毒蟲買肉包，便衣刑警見機不可失，立刻上前壓制逮捕。（圖／中視新聞）

台中一名毒蟲買肉包，卻在等待時遭到便衣刑警突襲，雙方扭打成一團，隨後又有另一名便衣刑警「參戰」，未料早餐店老闆娘超級淡定，一邊「看戲」一邊繼續工作，畫面引起網友熱議。

透過監視器畫面可以看到，6日早上10點多，一名男子開車到台中北屯區某肉包店，將車停在店門口，下車點了3個肉包，老闆娘確認後便開始裝袋。此時後方機車騎士突然停車，連安全帽都沒脫，就上前將男客人鎖喉，男客人受到驚嚇，立刻反擊，雙方扭打成一團，就在這時又有一名身穿黑色帽T的男子上前協助，最終將男客人壓制在地逮捕。

2名便衣刑警與毒蟲扭打成一團，但肉包店老闆娘在一旁超級淡定，看戲的同時還不忘繼續包肉包、換蒸籠，讓網友全笑翻。（圖／中視新聞）

原來男客人是名毒蟲，因為販賣毒品遭到通緝，兩名抓人的男子則是便衣刑警，跟監許久見嫌犯鬆懈，認為機不可失，立刻上前逮人，並在車內搜出毒品包，離去之際還不斷對老闆娘說拍謝。而老闆娘全程淡定看戲，還不忘繼續工作、換蒸籠，手上動作沒停過。

這一幕爆紅，讓網友笑翻：「阿嬤超淡定」、「看來是見識過大風大浪的人」、「阿嬤：我年紀大，什麼場面沒看過」、「海景第一排，看得太過癮了」、「求店名，我想朝聖」、「畫面太好笑了」。對此老闆娘還打趣說賺到的60元沒了，表示在這邊開店20年，還真沒遇過這種狀況，但看到這畫面，心中念個阿彌陀佛就好了。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

