毒蟲追逐3公里 闖紅燈撞死2人

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桃園警分局員警11日晚間攔查30歲毒蟲張紘愷，張拒檢且高速逃逸，變換車道擦撞警車失控撞死2路人，自己也傷重不治，檢警12日回到現場勘驗。（賴佑維攝）

30歲毒蟲張紘愷，11日晚間在桃園市區毒駕左右搖晃，桃園市警桃園分局員警見狀攔檢，張男拒檢並一路逃竄，在鬧區逆向、闖紅燈、蛇行，警匪追逐5分鐘，約行駛3公里後，張男變換車道擦撞警車失控，撞死路邊停等紅燈的2名路人，張紘愷自己也傷重不治。犯保協會桃園分會12日偕同律師聲請扣押張男財產，若扣到財產後續民事判決確定後會賠給家屬，也會另外提供180萬元犯罪被害補償金。

行政院長卓榮泰昨在台南表示，毒品雖有分級，法院對不同級次的毒品量刑輕重有別，但毒駕致死、致傷或連續再犯，都應該從重量刑，「未來不分毒品級次，一律從重量刑」，才能遏止違法行為，有效打擊毒犯。

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桃園分局長王智民表示，小檜溪派出所員警前晚在桃園區春日路、經國路口發現行車不穩的張紘愷，示意攔檢後，張竟一路闖紅燈、蛇行，切換車道時擦撞到警車失控，高速撞上正在桃園敏盛醫院旁，天祥三街、經國路口等紅燈的65歲葉男、60歲侯男，再撞上電信箱，車輛旋轉180度，連引擎都因撞擊而掉落，葉、侯2人被撞飛3公尺，葉男當下右腿斷裂，殘肢還夾在車體殘骸內，包括張紘愷，3人送醫均不治。經抽尿檢驗，確認張紘愷呈安非他命陽性反應，車上也查獲毒品、吸食器。檢警12日相驗，2名枉死民眾家屬對案情不願多談。

據了解，侯男因心血管疾病回診；葉男事發前陪家人到敏盛醫院治療，未料卻意外遭遇死劫。事發後護理師拿著照片四處詢問是否為病人的家屬，「阿姨（葉妻）得知消息後忍不住崩潰痛哭，還一直擔心會不會打擾旁人休息。」網友聞之鼻酸。

張紘愷民國112年間曾因吸毒被裁定觀察勒戒；114年又因吸毒、交易喪屍煙彈遭逮，但諷刺的是，法官在簡易判決書指出，吸毒多以自戕身心健康為主，「對於他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯之實害」，今年3月輕判張4月徒刑，可易科罰金。

現正於國外出訪的桃園市長張善政，也在前晚第一時間透過臉書哀悼，表示已責成社會、衛生及警察局全力協助家屬處理後續事宜，提供一切必要協助，陪伴家屬度過最艱難的時刻，並要求警方全力向上溯源，徹底追查毒品來源及背後供應鏈，絕不容許毒品持續危害社會，更強調一定會究責到底。