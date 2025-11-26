毒蟲開車上鐵軌嚕300公尺爆胎 還學電影情節棄車狂逃...警出動雲梯車逮人

黃姓毒犯拒檢開車逃逸，車輛行駛在平交道上爆胎後汽車徒步逃跑，最終警消於車站鋼樑上逮到人。翻攝畫面

基隆市今（26日）凌晨一名遭通緝的黃姓毒品人口許拒絕警方攔查，駕車加速逃逸，竟一路闖入台鐵三坑車站附近平交道，還直接把車開上鐵軌狂奔約百公尺，由於路面布滿碎石，轎車隨即爆胎卡死在軌道上，黃男見勢不妙立刻棄車落跑，沿著車站鋼梁一路往上爬，甚至攀上3樓企圖脫身，最後仍被警消以雲梯車成功逮捕。

警方指出，33歲的黃男有偽造文書、公共危險前科，並因毒品案遭通緝。今日凌晨見警方靠近立即加速逃逸，從基隆火車站南站旁衝入平交道，駛入鐵道約百公尺後車輛爆胎拋錨，他隨即棄車徒步往北站方向逃逸，還為躲避追捕攀爬鋼梁到三樓高度，最終遭警方與消防人員合作逮下。

事發後，因轎車棄置在鐵軌上，台鐵工務單位緊急出動怪手及吊車排除障礙，並全面檢查軌道與號誌設備。期間基隆至七堵站區段一度採單線雙向行車，多班列車受影響延誤。清晨5時恢復單向通車，直到上午9時才全面恢復正常運作。

警方表示，黃男已被帶回偵辦，將依公共危險、妨害公務及毒品相關罪嫌進一步調查處理。全案仍持續進行中。



