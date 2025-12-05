毒蟲闖泳校持槍對童扣板機消息被隱匿 議員怒批「市府、警局集體蓋牌」

20251205今年10月間發生毒蟲闖進泳池，對持槍對準教練學生扣扳機，消息被掩蓋，陳俞融等議員怒斥市府與警局「蓋牌」。市議員陳俞融提供

台中市國慶日當晚驚爆嚴重治安事件，1名吸毒男子闖入西屯區某游泳教室，持槍對準教練與兩名幼童，還扣下板機，幸好卡彈、未擊發；離譜的是，直到2個月後台中地檢署起訴書曝光，外界才得知全貌，陳俞融等市議員今天怒批，市警局「蓋牌」，市長盧秀燕當天就接獲報告，卻粉飾太平。

根據檢方資料，案發當天，轄區台中市警局第6分局員警火速趕抵現場，並逮捕嫌犯，但市警局對外發布的訊息卻僅稱是停車場持槍砸車，完全未提歹徒曾進入泳校、朝6、7歲孩童扣板機；對此，議員陳淑華質疑，如此輕描淡寫，如何讓家長提高警覺？

市長盧秀燕坦承，當晚即收到警局報告。議員陳淑華聽了更火大，她怒斥市府與警局集體「不敢講、不願講」，形同蓋牌，直到起訴後才被動曝光；她直指近期台中市接連發生治安爭議，市府卻忙著粉飾太平，市府團隊完全失職。

北區市議員陳俞融也質詢市長盧秀燕，是否支持警察局第1時間掩蓋消息的作法？未來若發生重大治安事件，是否有必要改善通報SOP？盧秀燕市長回應，到目前為止，她認為警察局處理SOP正確，其理由是：第1、因為牽涉到兒少，必須保密，第2、她也希望不要造成過度恐慌。

陳俞融表示，這2個月來，市民只看到市長忙著宣傳「台中購物節」，忙著抽獎、忙著做秀，彷彿這座城市歌舞昇平，卻把市民暴露在治安風險之下，這些情形顯示市府在危機處理上的失能與傲慢。陳俞融說，市民連去上游泳課，都會被槍指著頭，她要求盧市長應向市民道歉，不要再讓台中市民生活在無知的風險中！

對此，警局長吳敬田辯稱，因涉及幼童身分，基於兒少保護原則無法公開細節，並強調警方已在5分鐘內到場壓制犯嫌；但陳淑華反問，「保護兒少」不等於「隱匿重大危安」，痛批政府對市民安全毫無危機意識。



