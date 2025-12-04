毒蟲闖泳池朝童扣板機！遭疑「2個月後才爆」 他見一事怒轟台中警：別粉飾太平

台中西屯10月有男子吸毒後持槍闖泳池朝2人扣板機，現才爆出遭質疑壓新聞。（翻攝google maps）

台中市西屯區近日爆出一起驚悚案件，1名男子10月10日吸完毒後精神恍惚，竟持槍闖入泳池，朝教練及6歲女童扣板機，所幸因卡彈未射出，震驚社會。但此案直到起訴後才被爆出，民進黨台中市議員蔡耀頡痛批，警方只顧粉飾太平，要求給出交代。

男持槍闖泳池扣板機 稱無法控制？

警方說明，10月10日18時許警方接獲報案，西屯區光明路有男子行跡可疑闖入，員警到場後，他還不停擊打車輛，遭制伏依法送辦，建請羈押獲准；而男子後自稱服用20包毒品咖啡包，無法控制身體，遭檢方以殺人未遂罪起訴。

蔡其昌也驚：竟2個月後才讓市民知道？

不過此案在國慶日當天發生，卻遲到本月才被爆出，立委蔡其昌看到新聞後，也忍不住痛批說「這驚悚事件竟然可以兩個月後才讓市民知道？」，市議員蔡耀頡也質疑，警方不但封鎖消息，轄區第六分局甚至還同時發新聞稿邀功，自詡「掃黑、緝毒、肅槍、打詐」四邊形戰士，結果隨後就被爆此驚悚案件。

他認為，台中市民需要的並非華麗的新聞稿或粉飾太平的敘事，而是因真正將市民安全放在第一位，承諾自己將追查此案細節，要求警方提出完整的治安檢討與改善措施，給市民交代。

第六分局今（4日）表示隔日就已發新聞稿，但根據《ETtoday》報導，針對外界質疑，第六分局一開始稱有主動告知媒體，但記者表示沒看到相關內容，後警方才改口說是回應詢問的媒體，換言之為非公開之新聞稿。

蔡耀頡所指的為，台中警第六分局昨（3日）所發布的新聞稿「《組織犯罪條例》修法後火力全開！臺中這分局獲封『四邊形戰士』 黑、槍、毒、詐全方位KO犯罪集團」，當中確實有提到西屯區此案，但僅簡短描述查獲滋事陳男持有改造槍枝1把，送驗殺傷力後追查背後槍枝來源，後續則多為強調執法成效。

