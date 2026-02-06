毒蟲闖紅燈拒檢急踩油門 2警盤查遭慘遭拖行輾壓...只判10月

毒蟲闖紅燈拒檢急踩油門害2警遭拖行輾壓，落網判刑10月。示意圖

高雄孔姓男子前年駕車途經高市前金區，因闖紅燈遭警方攔查，他擔心身上攜帶的毒品被發現，竟在員警探頭進入車內時強行踩油門逃逸，導致2員警遭拖行後又被輾壓受傷。高雄地方法院審結後，依妨害公務罪判孔男有期徒刑10月。

判決指出，孔男於2024年11月19日上午駕車行經前金區六合一路與文武街口，因闖紅燈遭攔停。孔男下車接受盤查時，發現自己手提包內的注射針筒「露餡」，他隨即假借要上車打電話聯絡朋友，迅速坐上駕駛座發動引擎。

此時員警探頭進入駕駛座內制止孔男離去，另名員警則在旁協助，但孔男為求脫身，竟不顧員警安危，突然瞬踩油門疾駛逃逸，2員警當場遭孔男車輛拖行十餘公尺，其中一人重心不穩倒地，左下肢慘遭車輪輾壓，另名員警則膝部挫傷。

案發後新興分局立即組成專案小組，半小時內就在林森二路某大樓騎樓查獲孔嫌，後續搜查發現，孔男將毒品安非它命及海洛因、吸食器等物品丟棄在巷弄內，依妨害公務、毒品等罪嫌移送偵辦。

高雄地檢署偵結原以殺人未遂罪起訴，但法官審理時勘驗密錄器及監視器影像，發現員警當時位於車門旁而非車輛正前方，且孔男是為了避開前方電線桿才採取左切行向，認定無致人於死故意，考量他無視公權力執行，過去有多次不良前科素行，依妨害公務罪判處10月徒刑。可上訴。



