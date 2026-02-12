毒蟲陳嘉瑩撞死所長被判死！侯友宜「很捨不得」：劉宗鑫所長是我的學生

政治中心／綜合報導

女毒蟲陳嘉瑩拒絕攔查撞死土城清水派出所長劉宗鑫，一審被判死刑，新北市長侯友宜回應透露劉宗鑫是他的學生。（圖／新北市府提供）

前年9月間，土城清水派出所長劉宗鑫，因攔查30歲女毒蟲陳嘉瑩的車輛，陳女當時拒檢又加速逃逸，拖行劉宗鑫2度撞擊路邊護欄，造成劉宗鑫傷重不治。昨新北地院國民法官一審，判處陳嘉瑩死刑。對此，今（12）日警察出身的新北市長侯友宜回應表示「實在是很捨不得，因為劉宗鑫所長是我的學生，他的爸爸也是警察，也是我的同事」。

前年9月間，土城清水派出所長劉宗鑫，因攔查30歲女毒蟲陳嘉瑩的車輛，陳女當時拒檢又加速逃逸，拖行劉宗鑫2度撞擊路邊護欄，造成劉宗鑫傷重不治。11日下午，新北地院國民法官一審，判處陳嘉瑩死刑。而判死理由也曝光，其中包括「犯後態度難認悔意」，據悉，陳嘉瑩始終否認殺人意圖，甚至在接受司法精神鑑定時，脫口說「他（劉宗鑫）不是我的家人，所以我不會難過」。

當天晚間，所長劉宗鑫帶隊執行巡邏勤務，攔查陳嘉瑩的車輛，當時陳女先假意搖下窗戶，隨即加速逃逸，劉宗鑫一路緊抓著方向盤，陳女疑為甩開劉宗鑫，刻意衝撞道路工區護欄，導致劉宗鑫傷重不治。對此，家屬氣憤指出，陳嘉瑩至今都未向被害家屬道歉，劉父更表示，他不求撫卹金、不願再耗費社會資源，只希望法院「判她死刑」還給兒子一個公道。

上午侯友宜視察三峽河長福橋改建工程，被問到毒蟲陳嘉瑩撞死所長劉宗鑫被判死的看法時，侯表示「實在是很捨不得，因為劉宗鑫所長是我的學生，他的爸爸也是警察，也是我的同事。」

侯友宜說，看到為了社會治安在第一線拚命，讓真的很不捨得，他完全可以感同家屬之痛。這一路走來自己也謝謝很多警察同仁陪著他們家屬一路走過。永遠不會忘記，更要記得執勤同仁面對所有的狀況，他們真的是盡心盡力了。「我要在這裡同時也謝謝司法正義能夠了解警察對社會治安的用心、付出，能夠作為警察執行法令的堅實後盾。」我們一起給我們警察加油打氣，讓他們更勇於執法。

