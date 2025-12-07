毒蟲騎機車搖晃被盯 警追至安寧病房前逮人

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名毒蟲騎車經過淡水某醫院附近，騎車搖晃被巡邏警方發現，警員一路緊追，追到一處醫院安寧病房前，一旁還有民眾推輪椅途經，目睹警方追捕疑犯，嚇得大吃一驚，當場查獲毒品，唾液快篩也呈現陽性，警方依毒品條例，毒駕公共危險等罪嫌送辦，續追毒品來源。

警方調查，這起毒品案發生在6日晚間9時許，淡水區民權路一處一樓安寧病房前；淡水警分局員警巡邏發現48歲吳姓男子騎乘機車，搖搖晃晃行可疑，上前盤查時，吳嫌加速逃逸，警方鳴笛緊追，吳嫌才停下。

警方攔檢吳嫌，果然在他身上查獲1小包安非他命，吳嫌一度想搶回毒品與員警拉扯，員警呼叫支援，支援警力到場後，協助壓制逮人，由於陳嫌駕駛行為，警方對他施以毒品唾液快篩，呈現安非他命陽性，警方依法製單及扣車，警詢後依毒品危害防制條例及公共危險罪(毒駕)移送士檢偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

