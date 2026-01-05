毒蟲「幻覺充腦」要南下高雄「退乩」女友信了！載他廟裡抹完香灰卻死亡

記者洪正達／高雄報導

陳女載吸毒昏迷的黃男到高雄「退乩」，最後因延誤就醫導致黃男死亡，陳女也因過失致死罪嫌被判刑。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

彰化黃姓男子2022年間因吸毒引起精神錯亂，要陳姓前女友載他南下高雄燕巢五帝廟「退乩」，但黃男不久後在車上昏迷，到達目的地後，只用天公爐內的香灰抹了黃男的臉後拜拜，但後來其他香客發現時，黃男已吐血身亡，案經橋頭地院審理後，依過失致死罪嫌判處陳女8個月徒刑。

判決指出，2022年6月8日晚間10點多，黃男在家中施用了多種毒品後開始產生幻覺，後來陳女回到家以後，黃男便請她開車載他南下高雄五帝廟「退乩」，路上黃男持續有幻覺並開始有攻擊行為，陳女也只能盡力安撫；後來在高速公路上開到沒油停在路肩，國道警方經過曾詢問陳女要不要打119被拒。

陳女向警方表示，黃男只是喝醉不需協助，不久後車子成功加好油繼續南下，直到9日凌晨3點多終於到了廟門口，陳女卻到天公爐拿起香灰就往黃男臉上抹，但黃男已陷入昏迷，陳女緊接著將黃男拖進廟裡拜拜後，再向黃男潑水打算「退乩」都無效，最後黃男口吐鮮血後當場死亡。

不過法官認為，陳女明知黃男吸毒，警方到場時黃男已無意識，卻又擔心黃男吸毒波及到自己，因此拒絕警方協助，反而開車南下前往五帝廟，就此錯過黃金救援時機，且陳女若及時送醫，黃男存活率應可大幅提高，因此不採信她的說法，依過失致死罪嫌判處8個月徒刑，但施用毒品部分由於沒有積極證據判她無罪。

