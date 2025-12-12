毒販公園埋包辯忘了藏哪...緝毒高手是「牠」 好鼻師挖出大麻煙彈
【記者莊曜聰／高雄報導】陳姓男子向毒販購買毒品，卻被吸收成跑腿小弟，負責分裝大麻煙彈，並前往公園「埋包」，再將地點傳送經緯度座標給販毒集團，通知交易者前來「挖寶」交易，警方循線逮到陳男，他卻推說忘記確切地點，高市刑大請來緝毒犬「可樂」相助，只見牠嗅聞後猛力挖地，可說是百發百中，警方清點後，共起出192顆大麻煙彈、市值約60萬元，全案依毒品危害防制條例送辦。
高雄市刑大偵六隊偵辦毒品案件，發現28歲男子涉有重嫌，他在販毒集團中扮演埋包手角色，收到販毒集團派發的大麻煙彈後，根據要求的數量以牛皮紙分裝，再到指定區域的公園掘地掩埋，完成後以Google maps測出埋包地點的經緯度，將照片、座標傳給上游毒販，毒販再與買家聯繫，要對方去現場「挖寶」，藉此完成毒品交易。
11月下旬陳男又接到任務，前往高雄市仁武區某處公園埋包，渾然不覺自己已經被警方盯上，正當他要離去是被埋伏員警當場逮住，在他車上查獲大麻煙彈，並詢問陳男埋包地點，但他辯稱台南、高雄到處跑，早記不得確切地址，專案小組找來保三警察支援，派出4歲多的緝毒犬「可樂」支援，果然不愧是聞毒高手，只見牠穿梭公園間嗅聞，有可疑處就伸出腳掌扒地，「彈無虛發」，讓員警讚嘆不已。
包含逮捕陳男時查獲部分，此案中警方一共起出192顆大麻煙彈，市值約60萬元，阻止其流入市面戕害民眾身心，今天高雄市刑大也特別表揚「可樂」，致贈加菜金替牠「補冬」，現場更演練緝毒技巧，真不愧是「好鼻師」，也證明警方訓練有素。
