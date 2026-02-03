中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市刑大，逮捕一名毒販，調查發現，嫌犯會一人分飾兩角與藥腳聯繫，營造"背後有人"的假象，像是在玩諜報戰，既是躲避警方查緝，也是虛張聲勢！





毒販怕被黑吃黑...一人分飾兩角"營造背後有人"假象

毒販一人飾兩角宛如諜報戰。

員警一擁而上，壓制32歲柯姓嫌犯，讓他坐在地上，對他搜身！由於員警在嫌犯的通訊軟體上發現，還有一名單字"妞"的人，與嫌犯有往來，員警要查清楚，誰是妞？真的是朋友嗎？警方調查後發現，有單名"宇"的，還有單名"妞"的，其實就是嫌犯他一個人！

毒販怕被黑吃黑...一人分飾兩角"營造背後有人"假象

毒販一人飾兩角宛如諜報戰。台中市刑大偵一隊查到，柯姓男子為了避免在交易時，被黑吃黑，所以虛張聲勢，假裝幕後有販毒集團支撐，藉切換"虛擬分身"，一人分飾兩角，企圖向藥腳營造"背後有靠山"的假象！背後有沒有人，都沒用，嫌犯被依毒品罪嫌送辦，檢方偵結依法起訴。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

