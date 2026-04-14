毒販搞「產地直銷＋門市銷售」 警一舉瓦解小型販毒網

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製毒據點＋交易門市分工運作，中市警刑大破獲毒品供應鏈。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府警察局刑事警察大隊日前成功破獲一起以「產地直銷」結合「門市交易」模式運作的毒品販售案件，查獲莫姓（58歲）、廖姓（48歲）兩名男子，並起出多項毒品及相關證物，全案依毒品及槍砲罪嫌移送法辦，展現警方打擊毒品犯罪的決心。

警方表示，早在去（114）年9月即掌握情資，發現莫、廖2人涉嫌長期製造、販賣及轉讓毒品，隨即成立專案小組展開蒐證，並報請臺灣南投地方檢察署檢察官指揮偵辦。經長期監控與蒐證，確認其販毒模式後，見時機成熟展開收網行動，順利將2人查緝到案，並經法院裁定羈押。

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調查發現，莫嫌與廖嫌住處距離僅約200公尺，兩人分工細密。莫嫌負責在租屋處製造及分裝毒品，作為上游供應來源；廖嫌則將自家作為對外販售的「交易門市」，採傳統面交方式進行交易，吸引毒品買家上門購買，形同小型毒品供應鏈。為規避警方查緝，2人多以步行或騎乘電動自行車作為交通工具，試圖降低曝光風險。

警方查緝行動中，共查扣第一級毒品海洛因6包（總毛重14.67公克）、第二級毒品安非他命3包（總毛重21.58公克）、依托咪酯煙彈3顆（總毛重16.98公克），以及毒品分裝工具1組，另查扣現金新臺幣1萬100元、手槍子彈8顆及手機3支等證物，全案已由臺灣南投地方檢察署於115年2月依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

中市警刑大大隊長紀延熹強調，製造、運輸及販賣第一、二級毒品均屬重罪，警方對於毒品犯罪一向採取零容忍態度，絕不姑息。另未經許可持有或意圖販售子彈，同樣觸犯槍砲彈藥刀械管制條例，刑責重大。

警方表示，未來將持續強化查緝力道，透過溯源追查方式全面瓦解毒品供應鏈，從源頭斬斷毒品流通，守護社會治安與民眾安全，打造無毒家園。

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